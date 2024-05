Formel 3: Tramnitz punktet doppelt in Monaco

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz hat auch an seinem ersten Formel-3-Wochenende in Monaco auf sich aufmerksam gemacht. Im Sprint am Samstag fuhr er als Zweiter auf das Podest, im längeren Hauptrennen am Sonntag holte der 19-Jährige vom Team MP Motorsport als Achter erneut Punkte.

Bei nun acht Starts in der Nachwuchsserie stand Tramnitz damit drei Mal auf dem Podium, fünfmal sammelte er Meisterschaftspunkte. In der Gesamtwertung liegt der Hamburger auf dem sechsten Platz gleichauf mit dem deutsch-dänischen Rennfahrer Oliver Goethe (Campos), der am Sonntag als Zehnter einen Punkt holte. Tramnitz ist aktuell zweitbester Rookie der Saison.

Der Sieg am Sonntag ging an den Italiener Gabriele Mini (Prema), der damit die Führung in der engen Meisterschaft übernahm. Den Sprint am Samstag hatte der Bulgare Nikola Zolow vor Tramnitz gewonnen. Goethe wurde auch am Samstag Zehnter, die Münchnerin Sophia Flörsch (Van Amersfoort) verpasste in beiden Rennen die Punkte.