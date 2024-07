Formel 3: Goethe punktet im Regen von Silverstone

Nachwuchs-Rennfahrer Oliver Goethe hat im Regen von Silverstone als einziger Deutscher an diesem Rennwochenende Punkte eingefahren. Der 19 Jahre alte Campos-Pilot belegte im Hauptrennen am Sonntag nach einer Aufholjagd den sechsten Platz.

Der Hamburger Tim Tramnitz (MP Motorsport) wurde am Sonntag 14., tags zuvor war der Red-Bull-Junior nach einer Kollision nicht über Rang 25 hinausgekommen. Sophia Flörsch (München/Van Amersfoort Racing) schied in beiden Rennen aus. Auch der Deutsch-Däne Goethe hatte am Samstag im Sprintrennen nicht das Ziel erreicht, in der Meisterschaft verbesserte er sich auf den fünften Platz.