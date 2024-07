Formel 3: Goethe wieder in den Punkten - Zolow gewinnt

Nachwuchs- Rennfahrer Oliver Goethe hat im zweiten Formel-3 -Rennen in Ungarn überzeugt und seine Serie fortgesetzt. Der Deutsch-Däne vom Team Campos Racing wurde auf dem Hungaroring Neunter und sammelte so in jedem der bisher acht absolvierten Hauptrennen dieser Saison Punkte. Im Sprintrennen am Samstag hatte der 19-Jährige ein Top-10-Ergebnis noch knapp verpasst.

Sieger am Sonntag wurde Alpine-Junior Nikola Zolow (Bulgarien/ART Grand Prix). Das Podium komplettierten Teamkollege Laurens van Hoepen (Niederlande) und Noel Leon (Mexiko/Van Amersfoort Racing), der seinen ersten Podestplatz in einem Formel-3-Hauptrennen feiern durfte.

Am nächsten Wochenende geht es in Belgien weiter. Auch in Spa werden wieder das Sprintrennen am Samstag (9.50 Uhr) und das Hauptrennen am Sonntag (8.30 Uhr/beide Sky) gefahren. Im September findet dann im italienischen Monza das letzte Rennwochenende der Formel-3-Saison statt.