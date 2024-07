Formel 3: Tramnitz meldet sich zurück - Flörsch scheidet aus

Formel-3-Pilot Tim Tramnitz hat zum ersten Mal seit vier Hauptrennen wieder gepunktet. Der Red-Bull-Junior kam am Sonntagmorgen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps auf Platz neun ins Ziel und geht so mit ein wenig Rückenwind ins Saisonfinale. Der Sieg ging an Callum Voisin (Großbritannien/Rodin Motorsport), es ist sein erster in der Nachwuchs-Serie. Sebastian Montoya (Kolumbien/Campos Racing) und Leonardo Fornaroli (Italien/Trident) komplettierten das Podium.

Das Rennen wurde vor allem von drei langen Saftey-Car-Phasen geprägt. Insgesamt schieden fünf Autos aus - darunter auch das von Sophia Flörsch. Die Münchenerin wurde von Joseph Loake (Großbritannien/Rodin Motorsport) in eine Kollision verwickelt und wartet somit in diesem Jahr weiter auf ihre ersten Punkte. Der Deutsch-Däne Oliver Goethe (Campos Racing) hatte bereits früh im Rennen mit einem Reifenschaden zu kämpfen. Deshalb kam der 19-Jährige nicht über Rang 21 hinaus.

Im Kampf um den Titel in der Fahrerwertung bahnt sich ein spannender Showdown an. Alpine-Junior Gabriele Mini (Prema) - der vor dem Rennen noch Gesamtführender war - wurde kurz nach dem Start gedreht und schaffte es danach nicht mehr in die Punkteränge. Fornaroli zog durch seinen Podiumsplatz vorbei. Vor den letzten Rennen ihm Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Italien (30. August bis 1. September) trennt die beiden jungen Piloten nur ein Punkt. Minis Rennstall durfte sich aber schon jetzt über den insgesamt fünften Gesamtsieg in der Teamwertung freuen. Es ist der dritte in Folge.