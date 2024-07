Große Überraschung! Deutsches Team feiert Doppelsieg

Nachwuchs-Rennfahrer Tim Tramnitz hat im Formel-3-Sprintrennen in Ungarn einen Podestplatz knapp verpasst. Der Red-Bull-Junior kam auf dem Hungaroring als Vierter ins Ziel und sammelte als einziger deutscher Pilot Punkte. Die Fahrer vom Berliner Team AIX Racing sorgten für eine Premiere.

AIX-Pilot Nikita Bedrin (Italien) gewann zum ersten Mal in der Formel 3, Teamkollege Tasanapol Inthraphuvasak (Thailand) machte den Doppelsieg in Ungarn perfekt. Es sind die ersten Podestplätze für den Hauptstadt-Rennstall in der Nachwuchsserie. Dino Beganovic (Schweden/Prema) wurde Dritter. Der Meisterschaftsführende Gabriele Mini (Italien) verpasste die Punkte auf Rang 14 deutlich.