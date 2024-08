Formel 3: Tramnitz mit Premierensieg im Sprint

Der Hamburger Rennfahrer Tim Tramnitz glänzt im vorletzten Rennen des Jahres, feiert seinen ersten Sieg in der Nachwuchsrennserie.

Rennfahrer Tim Tramnitz hat das vorletzte Formel-3-Rennen des Jahres gewonnen und seinen ersten Sieg in der Nachwuchsrennserie gefeiert. Der 19-Jährige setzte sich in Monza/Italien vor Sebastian Montoya (Kolumbien/Campos Racing), Sohn des ehemaligen F1-Stars Juan Pablo Montoya, und Santiago Ramos (Trident/Mexiko) durch.

Tramnitz (MP Motorsport) war vom ersten Startplatz ins Rennen gegangen und blieb im Sprint durchgehend an der Spitze. Die besten Ergebnisse des Red-Bull-Juniors waren bisher zwei zweite Plätze in Imola und Monaco - ebenfalls Samstags in den Sprintrennen.