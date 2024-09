Letzte Kurve! Drama-Titel für Motorsport-Juwel

Dramatische Meisterschaftsentscheidung in der Formel 3: Der Italiener Leonardo Fornaroli hat seinem Landsmann Gabriele Mini in der letzten Kurve des letzten Saisonrennens den Titel noch entrissen. Der 19 Jahre alte Trident-Pilot eroberte in Monza wenige hundert Meter vor dem Ziel noch Rang drei und verteidigte damit seine Gesamtführung vor Mini (Prema), der Zweiter wurde, hauchdünn mit zwei Punkten. Den Sieg holte sich der Franzose Sami Meguetounif (Trident).