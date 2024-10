Deutsche Talente: Tramnitz "seriös" - Goethe "ein bunter Hund"

SID 05.10.2024 • 06:30 Uhr Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bewertet die beiden Kandidaten aus dem Juniorkader höchst unterschiedlich.

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko traut Motorsport-Talent Tim Tramnitz (19) grundsätzlich den Aufstieg in die Formel 1 zu - bei einem anderen Kandidaten mit deutschem Bezug fällt sein Urteil deutlich zurückhaltender aus. Dem Deutsch-Dänen Oliver Goethe fehle der "Gründlichkeitscharakter", der 19-Jährige sei "wie wir so sagen ein bunter Hund", sagte Marko im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

"Man muss ihm erklärlich machen, dass man ohne entsprechend harte Arbeit - da kann man noch so viel Talent haben - nicht an die Spitze kommt", so Marko weiter: "Die Finanzen kommen nur zu einem geringen Teil von uns. Er ist in der glücklichen Lage, dass er andere Unterstützer hat. Wie gesagt: Er muss von der Gesamteinstellung her wesentlich härter arbeiten und das Ganze ernst nehmen."

Goethe gehört zum Red-Bull-Juniorkader und fährt bereits seine zweite Saison in der Formel 3. Derzeit liefen Gespräche, "und es sieht so aus, dass er nächstes Jahr in der Formel 2 starten wird. Inwieweit wir dann noch involviert sind, das sind auch noch Gesprächsthemen", sagte Marko.