Tramnitz mit technischen Problemen beim Formel-3-Auftakt

Das deutsche Motorsporttalent Tim Tramnitz hat zum Auftakt der Formel-3-Saison in Australien eine Enttäuschung erlebt. Der Hamburger wurde im Sprintrennen von Melbourne von technische Problemen an seinem Auto ausgebremst, er verbrachte lange Zeit in der Box und beendete das Rennen mit deutlichem Rückstand. Der Sieg ging an Santiago Ramos aus Mexiko.