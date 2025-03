Tramnitz punktet im Hauptrennen

Tim Tramnitz hat sich im turbulenten Hauptrennen der Formel 3 in Australien schadlos gehalten und seine ersten Punkte der Saison eingefahren. Der Hamburger belegte im verregneten Melbourne den fünften Platz und betrieb etwas Wiedergutmachung für das unglückliche Sprintrennen am Samstag. In diesem war er von technischen Problemen ausgebremst worden.