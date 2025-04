Formel 2: Goethes Aufholfjagd wird belohnt - Martí siegt

Oliver Goethe hat am zweiten Rennwochenende der Formel-2-Saison seine ersten Punkte in diesem Jahr geholt. Im Sprintrennen am Samstag in Bahrain legte der Deutsch-Däne vom Team MP Motorsport eine tolle Aufholjagd hin und wurde Fünfter. Den Sieg durfte nach einer spannenden Schlussphase Josep Maria Martí (Campos) bejubeln - es ist sein zweiter im Unterbau der Formel 1.