Formel 3: Tramnitz belohnt sich nach Aufholjagd mit Podium

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz hat in Bahrain seinen zweiten Podiumsplatz in einem Hauptrennen der Formel 3 eingefahren. Nach Punkten im Sprint am Samstag lieferte er am Sonntag als Dritter eine starke Leistung ab. Der 20-Jährige kämpfte sich erneut von Startplatz 13 aus eindrucksvoll nach vorne. „Das war eins der besten Rennen meines Lebens“, funkte Tramnitz nach der Zieldurchfahrt.

Der Red-Bull-Junior nahm beim zweiten Saisonsieg von Rafael Camara (Trident/Brasilien) 15 Punkte mit. Zweiter wurde der Brite Callum Voisin (Rodin Motorsport). In der Gesamtwertung liegt Tramnitz in seinem Boliden von MP Motorsport nun mit insgesamt 30 Zählern auf Rang zwei, 26 hinter Camara.

Voisin gewann den Start gegen Camara, der Platz eins allerdings ein paar Runden später wieder zurückerobern konnte. Auch Tramnitz kam gut weg und blies zum Angriff. Seinen ersten Podestplatz in einem Hauptevent der Nachwuchsklasse hatte Tramnitz im vergangenen Jahr ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit geholt, auch damals durfte er Rang drei bejubeln. In den kürzeren Sprintrennen gelangen ihm 2024 ein Sieg und zwei zweite Plätze.

Nun geht die Formel 3 in eine knapp einmonatige Pause. Im Rahmen des Großen Preis der Emilia-Romagna der Formel 1 gehen Tramnitz und Co. in Imola erst wieder am 17. und 18. Mai an den Start.