Formel 3: Tramnitz gewinnt Sprint in Imola

Der Hamburger Tim Tramnitz hat seinen zweiten Sieg in der Formel 3 gefeiert und dabei Nervenstärke bewiesen. Am Samstagmorgen setzte sich der 20-Jährige im Sprintrennen in Imola vor seinem spanischen MP-Motorsport-Teamkollegen Bruno del Pino und dem Bulgaren Nikola Zolow (Campos Racing) durch. Für Tramnitz war es nach dem Sieg beim Saisonfinale 2024 in Monza der zweite Triumph in einem Sprintrennen.