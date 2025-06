Formel 3: Tramnitz punktet im Sprintrennen von Österreich

Nachwuchsrennfahrer Tim Tramnitz hat beim Auftakt des Formel-3-Rennwochenendes in Österreich nach einer starken Aufholjagd Punkte geholt. Der 20-jährige Hamburger kam im Sprintrennen am Samstag nach Start von Platz 17 als Siebter ins Ziel und bleibt in der Gesamtwertung Dritter. Den Sieg bejubelte James Wharton, es war sein erster in der Nachwuchsserie. Der Australier (ART Grand Prix) war von der Pole Position gestartet.