Formel 3: Boya siegt im Regenchaos von Silverstone

Der spanische Nachwuchsfahrer Mari Boya hat im Regenchaos von Silverstone einen Sieg in der Formel 3 gefeiert. Der Campos-Pilot lag in Führung, als das Hauptrennen am Sonntag in der 14. von 22 Runden wegen einsetzenden Platzregens mit Roter Flagge unterbrochen werden musste.