Formel 3: Tramnitz verliert Gesamtrang zwei

Tim Tramnitz aus Hamburg hat seinen zweiten Platz im Gesamtklassement der Formel 3 vorerst verloren. Im Sprint am achten Rennwochenende der Saison kam der Red-Bull-Junior in seinem Boliden von MP Motorsport nur auf Platz 13 ins Ziel und blieb ohne Punkte. Der Bulgare Nikola Tsolow sammelte als Vierter sieben Zähler und zog deshalb an Tramnitz vorbei.

Den Sieg in den Ardennen feierte am Samstagmorgen der Däne Noah Stromsted (Trident) - es war sein erster in der Nachwuchsserie. Das Podium komplettieren Ugo Ugochukwu (USA/Prema) und Charlie Wurz Österreich/Trident), Sohn des früheren Formel-1-Piloten Alexander Wurz. In der Gesamtwertung führt weiter dessen Teamkollege Rafael Camara (Brasilien), der Fünfter wurde, mit 126 Punkten vor Tsolow (98) und Tramnitz (93).