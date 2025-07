Formel 3: Tramnitz verpasst Punkte im Sprint von Silverstone

Nachwuchsrennfahrer Tim Tramnitz hat beim Formel-3-Rennwochenende in Silverstone einen Rückschlag erlitten. Der 20-jährige Hamburger kam im Sprintrennen am Samstag nicht über den elften Platz hinaus und verpasste die Punkte.

Dennoch hat Tramnitz (MP Motorsport) weiter Chancen auf den Titel in der Nachwuchsserie. In der Gesamtwertung ist er mit 93 Punkten Zweiter hinter dem Brasilianer Rafael Camara (120/Trident), der am Samstag Achter wurde. Der Sprintsieg in Silverstone ging an den Thailänder Tasanapol Inthraphuvasak (Campos).