Formel 3: Ernüchternder Abschluss für Tramnitz

SID 07.09.2025 • 09:17 Uhr Am Samstag wird dem deutschen Talent ein Sieg aberkannt, auch am Sonntag gibt es wenig zu feiern.

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz (20) hat einen ernüchternden Abschluss seiner zweiten Saison in der Formel 3 erlebt. Am Samstag war dem Red-Bull-Junior der Sieg im Sprint von Monza nachträglich aberkannt worden, im Hauptrennen am Sonntag holte er als Zehnter einen Punkt. Tramnitz schloss das Jahr damit auf dem Gesamtrang Rang vier ab, Ziel war es, um den Titel zu fahren.

Dieser war bereits vor dem Saisonfinale an Ferrari-Junior Rafael Camara aus Brasilien vergeben. Tramnitz lag bis in die zweite Saisonhälfte gut im Rennen, seit Anfang Juli lief aber wenig zusammen: Erst am Sonntag fuhr er nach sechs Nullrunden in Folge mal wieder in die Punkte.

Am Samstag in Monza hatte zunächst vieles auf einen versöhnlichen Abschluss hingedeutet. Tramnitz gewann den Sprint, lag wieder gut im Rennen um die Vizemeisterschaft. Rund sechs Stunden nach dem Rennen sprachen die Regelhüter aber eine Strafe aus: Tramnitz hatte demnach das Prozedere beim Start-Setup nicht wie vorgeschrieben befolgt, er fiel vom 1. auf den 20. Platz zurück. Am Sonntag warf ihn ein früher Frontflügelschaden dann zurück, Tramnitz legte in der Folge noch eine Aufholjagd hin.