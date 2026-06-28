Top-Talent Freddie Slater aus dem Audi-Junior-Programm etabliert sich in seiner ersten Formel-3-Saison als Titelkandidat. Der 17 Jahre alte Brite fuhr am Sonntag in Spielberg auf Rang drei, er kletterte damit in der Gesamtwertung wieder auf den zweiten Platz. Der Sieg ging an den Dänen Noah Strömsted (18) vor dem Amerikaner Ugo Ugochukwu (19).
Formel 3: Top-Talent auf dem Podest
Der Campos-Pilot festigte mit dem zweiten Rang auch seine Führung im Klassement, 16 Punkte beträgt der Vorsprung auf Slater. Der Engländer gehört zu den Jüngsten im Feld und wartet noch auf seinen ersten Sieg, ist allerdings konstant wie kein anderer Pilot: Im achten Saisonrennen (Sprint und Hauptrennen) stand er nun viermal auf dem Podest, so häufig wie keiner seiner Konkurrenten.
Slater weckt große Erwartungen
Audi, der Formel-1-Rennstall um Nico Hülkenberg, gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Königsklasse, parallel legte der Hersteller auch ein Juniorprogramm auf.
Slater war der erste Zugang und weckt große Erwartungen: Er blickt auf eine erfolgreiche Kart-Karriere mit Europa- und Weltmeisterschaftstiteln zurück. Auch im Formelsport hat er bereits Erfolge vorzuweisen, unter anderem mit dem Gewinn zweier Formel-4-Meisterschaften.