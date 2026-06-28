Formel 3: Top-Talent auf dem Podest

SID 28.06.2026 • 09:54 Uhr Freddie Slater, der in Zukunft für das deutsche Werksteam fahren soll, kämpft schon in seiner Rookie-Saison um den Titel.

Top-Talent Freddie Slater aus dem Audi-Junior-Programm etabliert sich in seiner ersten Formel-3-Saison als Titelkandidat. Der 17 Jahre alte Brite fuhr am Sonntag in Spielberg auf Rang drei, er kletterte damit in der Gesamtwertung wieder auf den zweiten Platz. Der Sieg ging an den Dänen Noah Strömsted (18) vor dem Amerikaner Ugo Ugochukwu (19).

Der Campos-Pilot festigte mit dem zweiten Rang auch seine Führung im Klassement, 16 Punkte beträgt der Vorsprung auf Slater. Der Engländer gehört zu den Jüngsten im Feld und wartet noch auf seinen ersten Sieg, ist allerdings konstant wie kein anderer Pilot: Im achten Saisonrennen (Sprint und Hauptrennen) stand er nun viermal auf dem Podest, so häufig wie keiner seiner Konkurrenten.

Slater weckt große Erwartungen

Audi, der Formel-1-Rennstall um Nico Hülkenberg, gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Königsklasse, parallel legte der Hersteller auch ein Juniorprogramm auf.