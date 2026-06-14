Formel 3: Audi-Junior Slater weiter oben dabei

SID 14.06.2026 • 09:41 Uhr Der erst 17 Jahre alte Brite holt in Barcelona das nächste Podium und punktet in beiden Rennen.

Audis Top-Talent Freddie Slater spielt weiterhin eine prominente Rolle in seiner ersten Formel-3-Saison. Nach seinem zweiten Platz im Sprint von Barcelona am Samstag legte der erst 17 Jahre alte Brite im wilden Hauptrennen am Sonntag zunächst eine Aufholjagd hin.

Von Startplatz zehn machte Slater zahlreiche Positionen gut, bewegte sich als Fünfter bereits nahe am Podium – auf den letzten vier Runden brachen dann aber die Reifen ein, zudem warf ihn eine 5-Sekunden-Strafe wegen Verlassens der Strecke zurück.

Letztlich wurde der Trident-Pilot als Achter gewertet, der Sieg ging an den Franzosen Théophile Nael (18/Campos).

In der Gesamtwertung liegt Slater weiterhin in der Spitzengruppe, elf Punkte Rückstand hat er nun auf den führenden Amerikaner Ugo Ugochukwu (19/Campos).

In nun sechs Rennen der laufenden Formel-3-Saison (Sprint und Hauptrennen) stand Slater bereits dreimal auf dem Podest, das schaffte kein anderer Pilot. Auf seinen ersten Sieg wartet der Rookie noch.

Audi, der Formel-1-Rennstall um Nico Hülkenberg, gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Königsklasse, parallel legte der Hersteller auch ein Juniorprogramm auf.