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Formel 3: Audi-Junior Slater weiter oben dabei

Toptalent legt Aufholjagd hin

Der erst 17 Jahre alte Brite holt in Barcelona das nächste Podium und punktet in beiden Rennen.
Freddie Slater stand am Samstag wieder auf dem Podest
Freddie Slater stand am Samstag wieder auf dem Podest
© picture-alliance/Sebastiaan Rozendaal/DPPI/SID/Xavi Bonilla
SID
Der erst 17 Jahre alte Brite holt in Barcelona das nächste Podium und punktet in beiden Rennen.

Audis Top-Talent Freddie Slater spielt weiterhin eine prominente Rolle in seiner ersten Formel-3-Saison. Nach seinem zweiten Platz im Sprint von Barcelona am Samstag legte der erst 17 Jahre alte Brite im wilden Hauptrennen am Sonntag zunächst eine Aufholjagd hin.

Von Startplatz zehn machte Slater zahlreiche Positionen gut, bewegte sich als Fünfter bereits nahe am Podium – auf den letzten vier Runden brachen dann aber die Reifen ein, zudem warf ihn eine 5-Sekunden-Strafe wegen Verlassens der Strecke zurück.

Letztlich wurde der Trident-Pilot als Achter gewertet, der Sieg ging an den Franzosen Théophile Nael (18/Campos).

In der Gesamtwertung liegt Slater weiterhin in der Spitzengruppe, elf Punkte Rückstand hat er nun auf den führenden Amerikaner Ugo Ugochukwu (19/Campos).

In nun sechs Rennen der laufenden Formel-3-Saison (Sprint und Hauptrennen) stand Slater bereits dreimal auf dem Podest, das schaffte kein anderer Pilot. Auf seinen ersten Sieg wartet der Rookie noch.

Audi, der Formel-1-Rennstall um Nico Hülkenberg, gibt in diesem Jahr sein Debüt als Werksteam in der Königsklasse, parallel legte der Hersteller auch ein Juniorprogramm auf.

Slater war der erste Zugang und weckt große Erwartungen: Er blickt auf eine erfolgreiche Kart-Karriere mit Europa- und Weltmeisterschaftstiteln zurück. Auch im Formelsport hat er bereits Erfolge vorzuweisen, unter anderem mit dem Gewinn zweier Formel-4-Meisterschaften.

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