Formel 3: Audi-Junior-Toptalent kollidiert mit Titelrivale

SID 18.07.2026 • 11:15 Uhr Das Rennen des 17 Jahre alten Briten endet nach wenigen Kurven im Kiesbett - sein Rivale Ugo Ugochukwu fährt weiter.

Audis Top-Talent Freddie Slater hat durch einen Zusammenstoß mit seinem Titelrivalen Ugo Ugochukwu einen Rückschlag in der Formel 3 hinnehmen müssen. Schon in der ersten Runde des Sprints in Spa-Francorchamps verlor Spitzenreiter Ugochukwu den Grip und rutschte in Slaters Boliden hinein. Für den britischen Audi-Piloten, der in der Fahrerwertung auf Rang zwei liegt, war das Kurzrennen im Kiesbett beendet. Der US-Amerikaner Ugochukwu fuhr weiter, kam jedoch lediglich als 29. ohne Punkte ins Ziel.

Den Sieg sicherte sich der Japaner Jin Nakamura. Im chaotischen Qualifying am Freitag hatte der 17-Jährige Slater die Bestzeit gesetzt – vor Ugochukwu. Im Sprint der Formel 3 starten die besten elf Fahrer jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Im Mittelfeld kam es somit nach wenigen Kurven zur Kollision der Titelrivalen. „Er ist in meine Seite gefahren, na toll“, klagte Slater per Funk. Die Rennleitung stufte den Zusammenstoß als Rennunfall ein.