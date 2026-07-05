Audi-Junior verpasst Sieg dramatisch

SID 05.07.2026 • 10:43 Uhr In der Formel 3 verpasst Toptalent Freddie Slater seinen ersten Sieg auf dramatische Weise

Audis Toptalent Freddie Slater hat auf dramatische Weise seinen ersten Sieg in der Formel 3 verpasst. Der erst 17 Jahre alte Brite fuhr am Sonntag beim Heimrennen in Silverstone auf den fünften Platz, noch auf der letzten Runde hatte Slater um die Führung gekämpft.

Als Fünfter lag er letztlich unmittelbar vor seinem Titelrivalen Ugo Ugochukwu (19) und machte damit zwei Punkte auf den Amerikaner gut. Vier Stationen stehen in der Nachwuchsrennserie noch an, Slater liegt 21 Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Slater beschädigte sein Auto

Der Brite war von der Pole Position gestartet, musste irgendwann aber seinen Trident-Teamkollegen Matteo de Palo (18) ziehen lassen. Nach einer späten Safety-Car-Phase lieferten sich beide ein enges Duell um die Führung. Slater geriet dabei kurz von der Strecke und beschädigte sich offenbar das Auto. McLaren-Junior de Palo zog davon, Slater wurde durchgereicht.