Formel 3: Titelkampf spitzt sich weiter zu

SID 25.07.2026 • 10:59 Uhr Audi-Junior Freddie Slater zieht fünf Rennen vor Saisonende nach Punkten mit Ugo Ugochukwu gleich.

Der Kampf um den Titel in der Formel 3 spitzt sich immer weiter zu. Audis Top-Talent Freddie Slater belegte im Sprint in Ungarn zwar nur den zehnten Platz, doch der eine Zähler reichte dem erst 17 Jahre alten Briten, um mit nun 104 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung mit Ugo Ugochukwu gleichzuziehen.

Der US-Amerikaner hatte auf der Strecke vor Slater das Ziel erreicht. Doch weil Ugochukwu bei einem Überholmanöver zu Beginn des Rennens die Strecke verlassen und sich dadurch einen Vorteil verschafft hatte, erhielt er eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe und fiel auf den 17. Platz zurück. Trotz der Punktgleichheit liegt Ugochukwu aufgrund der höheren Anzahl an Siegen in der Fahrerwertung aber weiter auf Platz eins.