Mehr Power für Rast und Co.: Formel E startet in die neunte Saison

Nach dem Start in Mexiko reist die Formel E in dieser Saison noch in zehn weitere Städte. In einigen werden Doppel-Events ausgetragen, insgesamt sind 16 Saisonrennen geplant. In Berlin wird am 22. und 23. April zweimal auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof gefahren, das Saisonfinale steigt am 29. und 30. Juli in London.