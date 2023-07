Formel E: Heftiger Unfall beim Rennen in Rom

Der Formel-E-Lauf in Rom ist nach einem heftigen Unfall unterbrochen worden. Zunächst verlor Sam Bird die Kontrolle über seinen Rennwagen und stand quer auf der Fahrbahn.

Sebastien Buemi konnte nicht mehr ausweichen und traf das Heck des Jaguar. Kurz darauf fuhr Edoardo Mortara frontal in Birds Wagen, der von weiteren Fahrern noch berührt und gestreift wurde.

Allem Anschein nach überstanden alle Beteiligten den Unfall ohne größere Verletzungen, Bird und Co. ließen sich umgehend medizinisch untersuchen. "Es sieht so aus, als hätten die Autos ihren Job gemacht und für Sicherheit gesorgt", sagte Jaguar-Teamchef James Barclay am ProSieben-Mikrofon.