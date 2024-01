Durchwachsene Rennen: Wehrlein verliert Formel-E-Führung

Wehrlein verliert Formel-E-Führung

Nach seinem Auftaktsieg in der Formel E muss Pascal Wehrlein in Saudi-Arabien zwei Rückschläge in gut 24 Stunden hinnehmen. Er verliert so seine Gesamtführung.

Wehrlein war in Saudi-Arabien nur Mittelmaß

© IMAGO/THOMAS FENETRE/SID/IMAGO/THOMAS FENETRE