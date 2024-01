Formel-E-Pilot Wehrlein selbstbewusst: "Sieg ist das Ziel"

Der deutsche Formel-E-Pilot Pascal Wehrlein peilt in Saudi-Arabien seinen nächsten Saisonsieg an. An die Strecke hat der Porsche-Werksfahrer gute Erinnerungen, im vergangenen Jahr hatte er dort beide E-Prix gewonnen. "Wir reisen mit viel Rückenwind nach Riad", sagte der 29-Jährige. In der noch jungen Saison feierte Wehrlein beim bisher einzigen Rennen in Mexiko-Stadt den Sieg.