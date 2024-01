Formel E: Wehrlein nur Achter in Riad

Nach dem überragenden Saisonauftakt hat der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein in der Elektro-Rennserie Formel E einen Rückschlag hinnehmen müssen. In Riad/Saudi-Arabien kam der Worndorfer im zweiten Meisterschaftsrennen nicht über den achten Platz hinaus. Beim Auftakt in Mexiko-Stadt hatte Wehrlein gewonnen.