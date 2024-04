Formel E: Nächster Rückschlag für Wehrlein - Günther stark

In der Formel E bahnt sich ein Wachwechsel der beiden deutschen Fahrer an. Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein kassierte beim sechsten Saisonrennen den nächsten Rückschlag im Titelkampf und blieb im Porsche nach einem Crash ohne Punkte. Maximilian Günther dagegen fuhr im Maserati auf den guten vierten Platz und kletterte erneut im Klassement.

Dort führt nun der Brite Oliver Rowland (Nissan), der am Samstag den zweiten Rang hinter Wehrleins Porsche-Kollege Antonio Felix da Costa (Portugal) holte. Rowland hat 73 Punkte auf dem Konto und liegt damit vor dem Briten Jake Dennis (Andretti/68) und Wehrlein (63). Günther indes ist mit nun 60 Punkten bereits Gesamtfünfter, das vorangegangene Rennen in Tokio hatte er gewonnen.

Wehrlein nach Unfall chancenlos

Wehrlein dagegen fiel in Italien nach einem frühen Unfall mit einem Schaden am Frontflügel weit zurück. Der Worndorfer hatte den Saisonauftakt in Mexiko-Stadt gewonnen, seitdem das Podium aber stets verpasst. Am Sonntag findet in Misano ein weiteres Rennen statt.