Formel E: Wehrlein bleibt WM-Spitzenreiter - Evans siegt

Pascal Wehrlein hat in Monaco die Führung in der Fahrerwertung der Formel E erfolgreich verteidigt. Der ehemalige deutsche Formel-1-Pilot landete beim Doppelsieg des Jaguar-Teams auf Platz fünf. Mitch Evans aus Neuseeland triumphierte vor seinem Landsmann Nick Cassidy, der sich damit in der WM sieben Punkte hinter Wehrlein einreiht. Dritter wurde der belgische Ex-Champion Stoffel Vandoorne vom Team Penske.

Maserati-Pilot Maximilian Günther verpasste das anvisierte Podium in seiner Wahlheimat dagegen deutlich. Der gebürtige Oberstdorfer beendete das Rennen, das bereits in Runde sechs nach gleich zwei Unfällen in unterschiedlichen Streckenabschnitten für mehr als zehn Minuten hinter dem Safety-Car fortgesetzt werden musste, als Neunter. In der Fahrerwertung rutscht Günther um einen Platz auf Rang sechs ab.