Formel E: Wehrlein nach zweitem Saisonsieg WM-Spitzenreiter

Pascal Wehrlein hat mit seinem zweiten Saisonsieg die WM-Führung in der Formel E zurückerobert. Der frühere Formel-1-Pilot gewann das siebte Saisonrennen in Misano vor dem Briten Jake Dennis und Nick Cassidy aus Neuseeland. Für Wehrlein war es der zweite Saisonsieg, in der Gesamtwertung verdrängte der Porsche-Pilot den Briten Oliver Rowland (Nissan), der im zweiten Rennen des Wochenendes leer ausging.

Am 27. April macht die Formel E in Monaco Halt. Dort steht ein Rennen auf dem Programm. In Berlin macht die Serie am 11. und 12. Mai Station. Das Saisonfinale steigt am 20./21. Juli in London.