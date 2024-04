Formel E: Wehrlein optimistisch im Titelkampf

Pascal Wehrlein blickt zuversichtlich auf die zweite Hälfte des Titelkampfs in der Formel E, warnt aber zugleich. „Wir müssen weiterhin hart arbeiten, müssen weiterhin versuchen, uns zu verbessern, weil die Konkurrenz schläft nicht“, sagte der Gesamtführende in einer Medienrunde.

Insgesamt könnten noch sechs bis acht Fahrer am Ende Weltmeister werden, glaubt Wehrlein. Doch der 29-Jährige ist zuversichtlich, am Ende ganz oben zu stehen. Am Samstag (15.00 Uhr/DF1 und DAZN) steht das nächste Rennen in Monaco an.