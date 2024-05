Formel E: Rückschlag für Wehrlein im WM-Kampf

Licht und Schatten für Pascal Wehrlein in der Formel E: Am Rennwochenende in Shanghai folgte auf den wichtigen zweiten Rang vom Samstag ein böser Rückschlag am Sonntag. Im zweiten Rennen zog sich der Porsche-Pilot einen Reifenschaden zu, blieb am Ende als 20. ohne Punkte und verlor im Kampf um den WM-Titel an Boden.

Denn Wehrleins Rivale Nick Cassidy (Neuseeland/Jaguar) holte auf der verkürzten Variante der chinesischen Formel-1-Rennstrecke den vierten Platz und baute seine Gesamtführung damit aus. Cassidy hat nun 25 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Wehrlein. Der Sieg am Sonntag ging an dessen Porsche-Teamkollegen Antonio Felix da Costa. Maximilian Günther (Oberstdorf/Maserati), zweiter deutscher Starter in der Formel E, holte als Achter vier WM-Punkte. Auch im Klassement ist er Achter.