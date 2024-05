Formel E: Wehrlein und Günther freuen sich auf Berlin-Rennen

Die deutschen Formel-E-Fahrer Pascal Wehrlein und Maximilian Günther blicken mit "großer Vorfreude" auf die beiden Heimrennen in Berlin am Samstag und Sonntag (jeweils 15 Uhr/DF1). "Schön, dass wir in Berlin fahren. Es wird ein spezielles Rennen", sagte der WM-Führende Pascal Wehrlein in einer Medienrunde.