Porsche bis mindestens 2030 in der Formel E

Porsche bleibt der Formel E bis mindestens 2030 erhalten. Der derzeit einzige deutsche Hersteller und die Elektrorennserie verkündeten die Einigung am Donnerstag, Porsche wird damit bis zur 16. Saison ein Teil der Formel E sein. Seit 2019 ist die Sportwagenmarke dabei, die übrigen deutschen Hersteller Mercedes, Audi und BMW zogen sich in den folgenden Jahren aus dem Wettbewerb zurück.

"Wir haben unser Formel-E-Engagement von Beginn an langfristig angelegt", sagte Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner: "Die Evolution der Rennautos zeigt, wie viel Entwicklungspotenzial in der E-Mobilität liegt. Wir wollen noch mehr Wissen sammeln, das dann in unsere Straßenautos fließen kann."