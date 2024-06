Formel E: WM-Führender patzt, Wehrlein nicht zur Stelle

Wehrlein sammelte mit dem zehnten Platz lediglich einen Zähler. Dabei hatte der frühere Formel-1-Pilot gar Glück: In der vorletzten Runde begang Cassidy in Führung liegend einen schwerwiegenden Fahrfehler, der ihn den Rennsieg kostete. In der Gesamtwertung bleibt Wehrlein somit mit 143 Punkten weiter hinter Cassidy (167 Punkte), der am Ende auf Platz 19 landete. Mit einem Sieg wären beide Piloten punktgleich gewesen. Der zweite deutsche Formel-E-Pilot, Maximilian Günther (Oberstdorf/Maserati), konnte das Rennen nicht beenden.