Formel E: Wehrlein nach Sieg an der Spitze

Formel-E-Fahrer Pascal Wehrlein hat im vorletzten Rennen der Saison seinen dritten Sieg gefeiert und damit die WM-Führung übernommen. Der frühere Formel-1-Pilot gewann in Londoner Battersea Park in seinem Porsche knapp vor dem Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar) und kann am Sonntag Geschichte schreiben: Einen deutschen Champion hat es in der 2014 ins Leben gerufenen Elektro-Rennserie noch nicht gegeben.

Allerdings geht es in der Gesamtwertung äußerst eng zu: Wehrlein führt nun mit 180 Punkten vor Evans (177) und dem bisherigen Spitzenreiter Nick Cassidy (Neuseeland/Jaguar/173), der sich am Samstag mit Rang sieben begnügen musste.

Wehrlein ging von Startplatz drei ins Rennen, in der 22. von 37 Runden überholte er Evans in einer Linkskurve und gab die Führung nicht mehr her. Zuvor hatte er bereits im Januar den Saisonstart in Mexiko-Stadt und im April im italienischen Milsano gewonnen. Sein Porsche-Teamkollege Antonio Felix da Costa, der zuletzt drei Siege in Folge gefeiert hatte, musste nach einer Kollision mit dem Briten Oliver Rowland seinen Wagen abstellen.