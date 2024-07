Formel E: Wehrlein Vierter - Titelrennen spitzt sich zu

Nächste Chance verpasst: Formel-E-Fahrer Pascal Wehrlein hat auch im zweiten Rennen von Portland nach einem vierten Platz nicht die WM-Führung übernehmen können. Dabei ging der Gesamtführende Nick Cassidy (Neuseeland/Jaguar) mit Platz 13 zum zweiten Mal leer aus. Den Sieg holte sich zum dritten Mal in Folge Wehrleins Porsche-Teamkollege Antonio Felix da Costa.

Wehrlein betrieb nach einer Berührung mit Edoardo Mortara (Mahindra) in Runde sechs Schadensbegrenzung, er fuhr das Rennen mit einem stark beschädigten Frontflügel zu Ende. Durch den vierten Platz rückt der frühere Formel-1-Pilot mit nun 155 Punkten zwar näher an Cassidy (167 Punkte) heran, doch der Titelkampf spitzt sich zu. Denn auch Mitch Evans (155 Punkte/Neuseeland/Jaguar) und Rennsieger da Costa (134 Punkte/Portugal) melden sich spät in der Saison im Meisterschaftsrennen zurück.