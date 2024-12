Weltmeister als Jäger: Wehrlein startet in Formel-E-Saison

Am Samstag geht es in Sao Paulo los, Wehrlein ist nicht der einzige Deutsche im Feld.

Pascal Wehrlein ist der erste deutsche Weltmeister in der Formel E im Automobilsport - wie ein Gejagter fühlt er sich vor der neuen Saison aber nicht. "Ich sehe mich auch als Jäger, weil wir alle die Meisterschaft und den Titel jagen", sagte der frühere Formel-1-Pilot bei Sport Bild vor dem Start am Samstag (18.00 Uhr MEZ/DF1) in Sao Paulo: "Alle starten wieder von Null."

Seit 2018 ist Wehrlein in der Elektro-Rennserie unterwegs, seit 2020 sitzt er bereits im Porsche. Es war ein langer Weg zum ersten WM-Titel, und dieser Erfolg könne nun einiges einfacher machen. "Ich glaube, von uns allen ist so ein bisschen der Druck abgefallen", sagte Wehrlein, "wir haben es endlich geschafft, und jetzt gibt uns dieser Titel Rückenwind."

Wehrlein gehört im Porsche zweifellos erneut zu den Titelanwärtern, und es gibt weitere Deutsche in dieser Saison. Maximilian Günther ist ebenfalls bereits ein bekanntes Gesicht in der Rennserie, er wechselt von Maserati zu DS Penske und trifft dort auf einen starken Teamkollegen: Der einstige Formel-1-Fahrer und zweimalige Formel-E-Meister steuert den zweiten Boliden. Erstmals als Stammpilot ist zudem David Beckmann unterwegs, der im Kiro-Team ebenfalls mit Porsche-Motor fährt und auf gute Ergebnisse hoffen darf.

Insgesamt umfasst der Kalender zehn Stationen mit 15 sogenannten e-Prix. In Deutschland wird erneut in Berlin auf dem Gelände des einstigen Flughafens Tempelhof gefahren, am 12. und 13. Juli steigen dort zwei Rennen. Es ist die letzte Station vor dem Saisonfinale in London.