Premiere in Dschidda: Formel E führt Boxenstopps ein

Die Formel E will mit der Einführung eines verpflichtenden Boxenstopps für mehr Spannung in der Elektrorennserie sorgen. Der sogenannte „Pit Boost“, bei dem Weltmeister Pascal Wehrlein und Co. etwa zehn Prozent elektrische Energie bei einem 30-sekündigen Halt in der Boxengasse nachladen können, komme „ab sofort in ausgewählten Rennen“ zum Einsatz und erweitere „den strategischen Handlungsspielraum für die Teams“, teilte die Formel E am Donnerstag mit.