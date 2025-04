McLaren verkündet Rückzug aus der Formel E

Das Motorsport-Schwergewicht hatte erst kürzlich die Rückkehr zur Langstrecken-WM (WEC), der Weltmeisterschaft rund um die 24 Stunden von Le Mans, ab 2027 verkündet. In der Formel 1 sind die Briten aktueller Konstrukteurs-Weltmeister, sie starten zudem in der amerikanischen IndyCar-Meisterschaft.

In die Formel E war McLaren zur Saison 2022/23 eingestiegen. „Wir sind unheimlich stolz auf das, was wir in der Formel E erreicht haben. Die Serie spielt eine wichtige Rolle in der gesamten Motorsportlandschaft, aber es ist an der Zeit, andere Möglichkeiten zu berücksichtigen, die besser mit der strategischen Ausrichtung von McLaren Racing übereinstimmen“, sagte CEO Zak Brown.