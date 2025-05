Formel E: Günther triumphiert in Shanghai

Maximilian Günther hat seinen zweiten Saisonsieg in der Formel E gefeiert. Der Deutsche fährt in der chinesischen Metropole Shanghai als Erster über die Ziellinie.

Der deutsche Motorsportler Maximilian Günther hat seinen zweiten Saisonsieg in der Formel E gefeiert. Beim E-Prix in Shanghai triumphierte der gebürtige Oberstdorfer vom Team DS Penske vor Jean-Éric Vergne (Frankreich) und Taylor Barnard (McLaren). Der WM-Führende Oliver Rowland (Nissan) wurde Fünfter, sein Vorsprung auf seinen britischen Landsmann Barnard beträgt nach dem zehnten von 16 Rennen komfortable 86 Punkte.

Am Sonntag (8.05 Uhr MESZ) findet in der chinesischen Metropole Shanghai das elfte Saisonrennen statt, es folgen Stationen in Jakarta/Indonesien, Berlin und London. Günther hatte in dieser Saison bereits in Jeddah/Saudi-Arabien gewonnen und ist Fünfter in der Gesamtwertung. Er liegt exakt 100 Punkte hinter Rowland.