Formel E: Wehrlein wird Zweiter in Tokio

Weltmeister Pascal Wehrlein hat seinen zweiten Saisonsieg in der Formel E knapp verpasst. Beim neunten Lauf der Elektrorennserie in Tokio musste sich der Porsche-Pilot am Sonntag nur dem britischen WM-Spitzenreiter Oliver Rowland geschlagen geben, der Nissan den erhofften Heimsieg bescherte. Maximilian Günther (Penske) fuhr als Zehnter ebenfalls in die Punkte, Rookie David Beckmann (Cupra) belegte den 13. Platz.