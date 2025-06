Formel E: Auch 2026 wieder Rennen in Berlin

Die deutsche Hauptstadt ist der einzige Ort, an dem in jeder Saison mindestens ein Formel-E-Rennen ausgetragen wurde.

Die Formel E wird auch in der kommenden Saison wieder in Berlin gastieren. Die FIA gab am Dienstag den provisorischen Rennkalender für die Saison 2025/26 bekannt - mit 18 Rennen in zwölf Städten ist es der umfangreichste in der Geschichte der vollelektrischen Rennserie. Berlin ist die einzige Stadt, die in jeder Saison mindestens ein Formel-E-Rennen ausgetragen hat.