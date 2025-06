Formel E: Wehrlein auf dem Podest

Maximilian Günther (DS Penske), der das Rennen am Samstag gewonnen hatte, schied am Sonntag vorzeitig aus. Wehrlein ist nach elf Rennen nun Zweiter der Gesamtwertung. Oliver Rowland (Nissan) führt zwar weiterhin souverän, der Brite blieb allerdings zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Punkte und büßte einiges an Vorsprung ein: 68 Zähler trennen Wehrlein noch von der Spitze.