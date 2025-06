Formel E: Wehrlein fällt weiter zurück

In Jakarta wächst der Abstand des Weltmeisters auf WM-Spitzenreiter Oliver Rowland.

Enttäuschung statt Aufholjagd: Weltmeister Pascal Wehrlein verliert den erneuten Titelgewinn in der Formel E immer mehr aus den Augen. Der Porsche-Pilot verpasste beim E-Prix im indonesischen Jakarta am Samstag als Elfter die Punkte knapp, sein Rivale Oliver Rowland (Nissan) dagegen holte als Zehnter zumindest einen Zähler. Der Brite baute seinen ohnehin bereits gewaltigen Vorsprung an der Spitze der Fahrerwertung damit aus: 69 Punkte trennen ihn nun vom zweitplatzierten Wehrlein.