Formel E: Cassidy beschert Citroen den ersten Sieg

SID 11.01.2026 • 11:23 Uhr

Der Neuseeländer Nick Cassidy hat Neueinsteiger Citroen den ersten Sieg in der Formel E gesichert und die Führung in der WM übernommen. Der 31-Jährige krönte in Mexiko-Stadt eine starke Aufholjagd vom 13. Startplatz aus und triumphierte vor Edoardo Mortara (Schweiz/Mahindra) und Oliver Rowland (England/Nissan).