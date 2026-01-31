Formel E: Wehrlein mit Aufholjagd - Evans holt Rekordsieg

SID 31.01.2026 • 21:22 Uhr Der deutsche Weltmeister von 2024 fährt von Platz elf nach vorne.

Rennfahrer Pascal Wehrlein hat sein erstes Saisonpodium in der Formel E eingefahren. Von Startplatz elf schob sich der 31-Jährige mit einer Aufholjagd bei feuchten Bedingungen in Miami auf den dritten Rang. Den Sieg sicherte sich Mitch Evans (Neuseeland/Jaguar) vor Wehrleins Porsche-Teamkollegen Nico Müller aus der Schweiz.

Wehrlein, der seinen WM-Titel von 2024 wiederholen will, liegt damit nach drei Rennen zwei Punkte hinter dem Gesamtführenden Nick Cassidy (Neuseeland/Citröen). „Das war ein tolles Rennen. Wir hatten ein bisschen zu kämpfen. Der dritte Platz war das Maximum nach dem schwierigen Qualifying. Mit einem besseren Qualifying wäre sogar noch mehr drin gewesen“, sagte Wehrlein nach seinem 19. Podium in der Formel E.

Rennsieger Evans feierte mit seinem insgesamt 15. Erfolg einen Rekord und ließ den Schweizer Sebastian Buemi (14 Siege) als Fahrer mit den meisten Rennsiegen in der E-Klasse hinter sich.