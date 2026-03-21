Formel E: Wehrlein Dritter in Madrid - Gesamtführung behauptet

SID 21.03.2026 • 15:59 Uhr Der Porsche-Pilot nutzt im Finale einen Fehler der Konkurrenz und wird Dritter. Damit bleibt er in der Gesamtwertung vorn.

Der frühere Weltmeister Pascal Wehrlein hat seine Führung in der Gesamtwertung der Formel E behauptet. Der Porsche-Pilot belegte beim spannenden sechsten Saisonrennen in Madrid den dritten Platz hinter Sieger António Félix da Costa und Mitch Evans, die Jaguar einen Doppelsieg bescherten.

Wehrlein sicherte sich das Podium in einem dramatischen Finish. In der letzten Schikane geriet Evans im Duell mit Dan Ticktum weit nach außen, Wehrlein nutzte die Situation und zog auf den letzten Metern noch auf Rang drei vor. Es war sein insgesamt 21. Formel-E-Podium.

Wehrlein sammelte als Dritter 15 Punkte und führt die Gesamtwertung nun mit 83 Zählern an. Sein Vorsprung auf Edoardo Mortara beträgt elf Punkte, Evans liegt als Dritter 18 Zähler zurück. Die Formel E machte erstmals in Madrid Station, das Rennen wurde auf einer permanenten Rennstrecke ausgetragen.