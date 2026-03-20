Opel wird ab der Saison 2026/2027 mit einem Herstellerteam in der Formel E antreten. Das gaben die Rüsselsheimer am Freitag am Rande des Grand Prix in Spanien bekannt.
Opel steigt in Formel-Serie ein
Das Team wird unter dem Namen Opel GSE Formula E Team antreten, der Vertrag ist zunächst auf vier Jahre ausgelegt.
Formel-Einstieg: „Meilenstein für Opel“
„Der Einstieg in die Formel E markiert einen weiteren Meilenstein für Opel auf unserem Weg in eine elektrische Zukunft“, sagte Opel-Chef Florian Huettl an der spanischen Rennstrecke von Jarama, wo am Wochenende das sechste von 17 Rennevents stattfinden wird.
Vor Opel waren schon Mercedes, Audi und BMW in der Formel E unterwegs, aktuell ist aus deutscher Sicht nur noch Porsche mit Pilot Pascal Wehrlein vertreten. Der Weltmeister von 2024 führt die Rennserie nach vier Läufen mit 68 Punkten an.
Der Einstieg in die Formel E ist der nächste Schritt für Opel als Vorreiter im elektrischen Motorsport. Mit dem ADAC Opel GSE Rally Cup hatte der Hersteller 2021 den ersten vollelektrischen Markenpokal ins Leben gerufen. Die Abkürzung GSE steht für „Grand Sport Electric“.